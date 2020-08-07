Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM За минувшие сутки, то есть в четверг, 6 августа, в Ленинградской области выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на один случай меньше, чем было выявлено днем ранее, и меньше, чем в любые другие дни с момента прохождения пика эпидемии.

С учетом новых данных, о которых 7 августа сообщил федеральный оперативный штаб, в Ленобласти за всё время пандемии зарегистрировано 6116 случаев заражения.

Выздоровел от инфекции за это время 4591 человек, в том числе 14 пациентов выписано за последние сутки. Скончались от COVID-19 в Ленинградской области 56 человек, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Снижение суточного числа заразившихся позволило властям региона отменить значительную часть ранее введенных ограничений.

С 24 июля распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом:

в первой («красной») зоне — Гатчинский район;

во второй («желтой») зоне — Всеволожский Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Тихвинский районы и Сосновый Бор,

в третьей («зеленой») зоне — Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский, Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский и Лужский районы.

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