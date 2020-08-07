Воронеж, , 10:46 — REGNUM Модернизацию государственных лабораторий, занимающихся ПЦР-диагностикой, проведут в Воронежской области, сообщили в пресс-службе облправительства по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 6 августа.

Как сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Щукин, осенний эпидпериод может быть осложнён сочетанием традиционного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом и коронавирусной инфекции. Таким образом, в регионе ожидают увеличение нагрузки на лаборатории, которые занимаются ПЦР-диагностикой. Для решения вопроса лаборатории планируют модернизировать. На эти цели выделят 16,9 млн рублей. Модернизация позволит ежедневно проводить до 4670 исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни в регионе фиксируется среднесуточный рост числа новых носителей коронавируса, специалисты связывают его в том числе и с тем, что воронежцы начинают возвращаться из отпусков, которые проводили в других регионах.