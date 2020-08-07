Ярославль, , 10:39 — REGNUM Мэрия Ярославля объявила аукцион по продаже здания усадьбы Коковцевых, расположенной во Фрунзенском районе города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Усадьба Коковцевых City-yaroslavl.ru

Продается двухэтажное здание площадью 779,2 квадратных метра и земельный участок площадью 4220 квадратных метров. Начальная цена составляет 32 млн 86 тыс рублей. Здание является выявленным объектом культурного наследия. Усадьба была построена в XVIII веке, после чего перестраивалась. Владельцами усадьбы был род дворян Коковцевых. До недавнего времени в доме располагались жилые квартиры. В 2010-х годах последние жильцы были расселены.

Спасением усадьбы занялись энтузиасты, создавшие Фонд содействия возрождению усадьбы Коковцевых. Сейчас они своими силами поддерживают здание в жилом состоянии, проводят там культурные мероприятия. В случае продажи собственник может распорядится зданием и участком по своему усмотрению, но с учетом статуса выявленного объекта культурного наследия. Его нельзя снести, а вести реставрационные работы можно только после проведения экспертизы и включения памятника в государственный реестр.

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