Москва, , 10:38 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин снял ограничения на госзакупки иностранных медикаментов для лечения лейкоза и лимфомы. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе правительства.

Так, в число таких медикаментов вошли филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин.

Эти препараты назначают при злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей и для лечения орфанных заболеваний у детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2019 году в ряде регионов страны происходили перебои с поставками лекарств — впредь такая ситуация возникать не должна.

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