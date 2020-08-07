Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM В Петербурге выявили 157 новых носителей коронавируса за последние сутки. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщает федеральный оперативный штаб.

Этот показатель вывел Северную столицу снова с пятой на четвертую строчку по суточной заболеваемости среди всех регионов России. Петербург опережают только Москва, Свердловская и Московская области.

Всего за время пандемии в Петербурге выявили 32 575 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели от COVID-19 за это время 23 926 человек, в том числе 93 пациента выписаны в последние сутки.

Добавим, в России за сутки подтвердили 5241 новых случаев заражения, всего в стране выявили 877 тыс. 135 носителя вируса за всё время пандемии.

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