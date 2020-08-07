Махачкала, , 10:37 — REGNUM В Дагестан на отдых и реабилитацию отправлены восемь медработников Северной Осетии, которые участвовали в борьбе с коронавирусом. В научно-оздоровительном центре «Журавли» на берегу Каспийского моря в настоящее время реализуется проект «Слава врачам». Его инициатором стал меценат, профессор МГУ, руководитель центра «Журавли» Магомед Магомедов.

Центр принимает на отдых после тяжелой работы медработников из всех субъектов СКФО, Москвы и Санкт-Петербурга. В настоящее время уже стартовал четвертый поток, во время которого пройдут реабилитацию и сотрудники медучреждений, работавших по оказанию помощи больным с коронавирусом из Северной Осетии, сообщили в минздраве региона.

«На данный момент в Дагестане проходят реабилитацию два человека из нашей республики, на днях туда отправятся еще шесть человек. Курс реабилитации длится неделю. Минздрав Северной Осетии благодарит Дагестан за оказанную поддержку», — говорится в сообщении ведомства.