Москва, , 10:34 — REGNUM В московском метро с обращениями о важности ношения масок и перчаток выступят кинозвёзды. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

«В метро теперь можно услышать кинозвёзд — российские актёры рассказывают нашим пассажирам о важности ношения масок и перчаток», — говорится в информации.

Среди артистов, чьи обращения транслируются в подземке, в департаменте нахвали Александра Петрова, Екатерину Климову, Дарью Мельникову и Максима Матвеева. Услышать их можно с 7 августа в вестибюлях и на эскалаторах.

В департаменте напомнили, что использование средств защиты в общественном транспорте по-прежнему обязательно.

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