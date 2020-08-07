Ижевск, , 10:33 — REGNUM В Удмуртии образовательный процесс в новом учебном году будет построен так, чтобы максимально развести потоки учащихся на переменах и во время обедов. Об этом заявила замминистра образования региона Ирина Крохина.

По ее словам, у каждого класса будет свой кабинет и индивидуальное расписание звонков, перемены будут «скользящими».

»Чтобы, когда звонок прозвенел, все ученики разом не выходили в коридоры», — цитирует представителя ведомства ТАСС. Крохина добавила, что аналогичным образом будет организован и процесс питания школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 7 августа подтверждено 2547 случаев заражения SARS-CoV-2. Максимальное число случаев заражения в республике приходится на Ижевск — 1219, 264 случая — в Можге, 222 — в Завьяловском районе.

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