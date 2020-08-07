Пятигорск, Ставропольский край, , 10:34 — REGNUM Снос 90 незаконно установленных объектов запланирован в Пятигорске в рамках работы по очищению города от самостроя. Речь идет о ларьках, гаражах, металлических навесах и ограждениях, сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе городской администрации.

Решение о демонтаже строений было принято на заседании соответствующей комиссии Пятигорска. Отмечается, что каждый объект предварительно был детально изучен: члены комиссии обсудили статус земельного участка, на котором он расположен, убедились в отсутствии разрешения на размещение, там, где это возможно, установили личности собственников и т. д.

«В итоге, по 90 пунктам комиссия утвердила решение о сносе и установила сроки, в которые объекты должны быть демонтированы», — сказано в сообщении.

Работы по сносу самостроя пройдут в поселке Горячеводском, микрорайонах «Новопятигорск-Скачки», «Бештау-Горапост» и «Центр».