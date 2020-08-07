Джакарта, , 10:33 — REGNUM Гражданин Индонезии, получивший ранения в результате взрыва в порту Бейрута, находится в стабильном состоянии, сообщает Antara.

«Сотрудники посольства Индонезии в Бейруте посетили дом пострадавшего гражданина Индонезии и будут продолжать оказывать ему помощь в процессе восстановления», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

На сегодняшний день посольство Индонезии в Бейруте дважды оказывало материально-техническую помощь 160 индонезийским гражданам в Ливане, особенно трудящимся-мигрантам.

«Индонезия выразила солидарность с ливанским народом перед лицом этого трудного времени. Индонезийские военные оказали помощь в эвакуации пострадавших сразу после взрыва», — отметила Ретно Марсуди.

Напомним, по данным МИД Индонезии, в Ливане находятся 1447 индонезийских граждан, в том числе 1234 военнослужащих миротворческой миссии ООН в Ливане и 213 гражданских лиц, включая студентов.

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