Екатеринбург, , 10:30 — REGNUM Свердловский главк МЧС опубликовал результаты проверки учебных учреждений региона на соблюдение пожарной безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе структуры.

Всего было проверено 1738 учреждений. Проверку не прошли 1268 из них — это 34% от общего количества всех учреждений региона.

Спасатели выявили 1983 нарушения требований пожарной безопасности. В частности, есть несоответствие путей эвакуации на 117 объектах, а на 89 оказалась неисправна пожарная сигнализация. Выявленные нарушения устраняются.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловские школы начнут учебный год в обычном режиме.

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