Волгоград, 7 августа 2020, 10:37 — REGNUM Вопросы кадрового потенциала и развития трансплантологической деятельности в регионах обсудили в городе Волжский Волгоградской области. Совещание провели ведущие специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России, сообщает пресс-служба регионального комитета здравоохранения.
В Волжском работает филиал главного трансплантологического центра России. Для обсуждения перспектив трансплантологии в регионах Волжский приехал директор Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов Сергей Готье, глава департамента организации медпомощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина, председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев, а также представители медучреждений региона и Росздравнадзора. Участники совещания обсудили материально-техническое оснащение больниц, уделили внимание вопросам кадрового потенциала и подготовки медицинского персонала.
В Волжском филиале клиники оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь по направлениям хирургия, урология, нефрология, кардиология, кардиохирургия и интервенционная радиология, а также трансплантация органов.