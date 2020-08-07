Волгоград, , 10:37 — REGNUM Вопросы кадрового потенциала и развития трансплантологической деятельности в регионах обсудили в городе Волжский Волгоградской области. Совещание провели ведущие специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России, сообщает пресс-служба регионального комитета здравоохранения.

В Волжском работает филиал главного трансплантологического центра России. Для обсуждения перспектив трансплантологии в регионах Волжский приехал директор Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов Сергей Готье, глава департамента организации медпомощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина, председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев, а также представители медучреждений региона и Росздравнадзора. Участники совещания обсудили материально-техническое оснащение больниц, уделили внимание вопросам кадрового потенциала и подготовки медицинского персонала.

«Мы, как головное трансплантологическое учреждение, обязуемся организовать со своей стороны всю необходимую поддержку, включая обучение, инструктаж и постоянную обратную связь. В ближайшее время на базе Центра будет организована Школа для врачей, а наши врачи проведут семинары по обучению медицинского персонала», — сказал Сергей Готье.

В Волжском филиале клиники оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь по направлениям хирургия, урология, нефрология, кардиология, кардиохирургия и интервенционная радиология, а также трансплантация органов.