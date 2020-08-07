Москва, , 10:26 — REGNUM Потери времени из-за эпидемии коронавируса оказались некритичными для строительной отрасли. Об этом 7 августа заявил коммерческий директор Московского территориального управления группы «Эталон» Василий Фетисов на телеканале «Россия 24».

«Если посмотреть на цикл строительного проекта — порядка 24 месяцев средний срок строительно-монтажных работ. Если мы возьмём полтора месяца и разделим на 24, то будет порядка 5% от общего объёма срока или времени, которое отводится на стройку. Поэтому этот процент вполне навёрстывается в течение одного года строительства», — заявил Фетисов.

Из-за эпидемии коронавируса весной 2020 года в России заморозили многие строительные работы на срок от одного до полтора месяца. Тем не менее ожидается, что к концу года в целом удастся наверстать отставание по строительным проектам.