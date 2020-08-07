Москва, , 10:25 — REGNUM Рост числа банкротств именно на юге России вызван региональной спецификой, оказавшейся наиболее уязвимой перед пандемией, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Свердловского представительства Союза арбитражных управляющих «Авангард», член ЦК ОРПАУ Алексей Кочетов.

Он прокомментировал статистические данные, по которым южные регионы страны, в первую очередь Краснодарский край, Калмыкия и Ростовская область, оказались среди лидеров по числу банкротств физических лиц и ИП. Конкуренцию им составляет Поволжье — Пензенская и Самарская области.

«Рост числа банкротств физических лиц именно в южных регионах России связан со следующими причинами. Во-первых, в регионах гораздо меньше, чем в столицах, представлен бизнес, способный перестраиваться на работу в удаленном формате. Во-вторых, высоко развиты такие отрасли, как туристический и гостиничный сервис, торговля, общественное питание. Все эти отрасли практически были парализованы карантинными мероприятиями. Работники перечисленных сфер были отправлены в отпуска без содержания или просто были вынуждены уволиться, превратившись в безработных. В-третьих, в регионах, и на юге в частности, высока доля самозанятых работников, индивидуальных предпринимателей, шабашников, лиц, работающих без официального оформления. Все они остались без доходов и не смогли выполнять свои долговые обязательства», — сказал он.

По мнению эксперта, сейчас ситуация будет несколько выправляться, поскольку заработали туристический и курортный бизнесы, гостиницы, сфера общественного питания.

«Значительной части граждан, потерявших работу, удастся этим летом чуть подправить свое финансовое положение. Тем не менее количество банкротств физических лиц на юге, как и в России в целом, скорее всего, будет расти, по крайней мере — до конца 2020 года. Свою роль сыграет, безусловно, и упрощение процедуры банкротства. Правда, в последнем случае есть определенное препятствие: банкротиться бесплатно можно будет лишь в случае процедуры исполнительного производства, если судебные приставы не найдут у должника никакого имущества. Но большинство банков и микрофинансовых организаций, особенно на юге страны, предпочитают действовать не через суды, а через коллекторские агентства и свои службы безопасности. То есть подавляющая часть должников не попадет под действие программы банкротства на упрощенных условиях», — считает Кочетов.