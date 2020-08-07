Пекин, , 10:30 — REGNUM К высшей мере наказания — смертной казни — приговорил гражданина Канады Е Цзяньхуэя за производство и контрабанду наркотиков народный суд средней инстанции города Фошань в южной китайской провинции Гуандун. Об этом 7 августа сообщает агентство Reuters.

При этом накануне к высшей мере наказания за производство наркотиков был приговорен в городе Гуанчжоу еще один выходец из Канады — Сюй Вэйхун, и получил за это же пожизненный срок заключения китайский гражданин Вэнь Гуаньсюн.

Отметим, в Китае действуют крайне жесткие законодательные нормы по отношению к распространению наркотиков, и даже за относительно небольшое количество произведенных и проданных такого рода веществ в стране могут приговорить к смертной казни.