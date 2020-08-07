Москва, , 10:26 — REGNUM Большинство жителей России (58%) считают открытие международного авиасообщения преждевременным, 18% — своевременным. 10% ждали открытия границ ещё раньше, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Противники открытия границ заявили, что коронавирус по-прежнему сохраняется и опасен (27%), это увеличит распространение коронавируса в России (17%), ожидается или уже началась вторая волна коронавируса (2%).

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Оптимисты не верят в пандемию коронавируса (35%), авиасообщение — это жизненная необходимость для работы и отдыха (2%), приостановка международного авиасообщения не влияет на распространение коронавируса (1%).

Опрос по телефону проведен 17−19 июля 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 1 августа 2020 года открыла международное авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией.

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