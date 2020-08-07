Воронеж, , 10:23 — REGNUM Торжественные линейки в школах Воронежа и области 1 сентября проведут только для учащихся первых, а также выпускных девятых и одиннадцатых классов, сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания регионального оперативного штаба 6 августа.

Как сообщил руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов, линейки пройдут с максимальным разобщением классных коллективов.

Всего в регионе 1 сентября откроются более 1400 учреждений образования, за парты сядут более 500 тыс. учащихся.

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