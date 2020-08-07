Ижевск, , 10:22 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 7 августа с начала пандемии провели 212 976 исследований на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За минувшие сутки лаборатории республики провели 2755 исследований.

От общего числа носителей коронавируса в Удмуртии состояние 265 человек оценивается медиками как удовлетворительное, 83 — средней степени тяжести, 16 человек — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 7 августа выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 2547 случаев заражения SARS-CoV-2.

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