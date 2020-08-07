Санкт-Петербург, , 10:22 — REGNUM В Санкт-Петербурге на Невском судостроительно-судоремонтном заводе на воду спустили грузопассажирское судно «Павел Леонов», которое предназначено для бесперебойной связи между Сахалином и Курилами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалинской области.

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На заводе для Сахалина строят два судна. Ранее на воду был спущен паром «Адмирал Невельской». Оба судна вступили в завершающую стадию строительства. Ожидается, что на линию они выйдут в следующем году.

«Несмотря на сложности, которые возникали с поставками оборудования, корабелам удалось войти в график. Спасибо им большое за это. Сахалинцы и курильчане с нетерпением ждут завершения строительства этих двух судов», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко.

Оба парома повышенного ледового класса смогут работать в условиях штормовой погоды. «Павел Леонов» сможет взять на борт 146 пассажиров. На судне имеются различные каюты от одноместных до четырехместных, а также каюты для людей с ограниченными возможностями. Трюм вмещает 24 контейнера, на палубе возможно разместить шесть автомобилей.

При спуске судна на воду его освятили и разбили бутылку шампанского о борт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге 5 августа заложили уже четвертый в серии большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 «Капитан Мартынов».