Уфа, , 10:26 — REGNUM Продажу несовершеннолетним сжиженного углеводородного газа планируют запретить в Башкирии. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба госсобрания республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, депутаты государственного собрания республики планируют принять соответствующий закон осенью.

Отмечается, что данный запрет планируют ввести из-за распространения токсикомании, при которой подростки вдыхают углеводородный газ. Всего за два года в стране от этого скончались 360 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 15 лет. При вдыхании газа происходит кислородное голодание мозга, что вызывает недолгую эйфорию. При этом гибнут клетки мозга, а также снижаются умственные способности детей. В некоторых случаях происходит гибель подростков.

По словам председателя республиканского госсобрания Константина Толкачева, в настоящее время любой несовершеннолетний может приобрести баллончик с газом и попробовать вдохнуть газ. Поэтому необходимо беречь детей от этого.

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