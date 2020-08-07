Москва, , 10:20 — REGNUM Вклад строительной и смежных отраслей в валовый региональный продукт Москвы составляет порядка 17%. Об этом 7 августа заявил заместитель руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы Леонид Кострома на телеканале «Россия 24».

«В целом вклад этой отрасли в валовой региональный продукт Москвы составляет порядка 3%. Но если мы посмотрим на смежные отрасли, которые напрямую (связаны), то в целом вклад строительной отрасли вместе с этими смежными отраслями в экономику Москвы, по нашим экспертным оценкам, составляет порядка 17%», — заявил Кострома.

С начала 2020 года в Москве построили 5 млн 300 тыс. кв. м. недвижимости, из них почти 2,4 млн приходится на жилые комплексы.