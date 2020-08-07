Ижевск, , 10:19 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 7 августа выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 2547 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает региональный оперативный штаб.

До настоящего момента полностью выздоровели 2128 жителей республики, то есть более 83,54% от общего числа носителей коронавируса уже справились с инфекцией. За последние сутки выписаны 29 человек. 55 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 августа с начала пандемии в Удмуртии провели 210 221 исследование на наличие коронавирусной инфекции. За предыдущие сутки лаборатории республики провели 2405 исследований.

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