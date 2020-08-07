Воронеж, , 10:15 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Воронежской области, сообщили 7 августа в региональном оперативном штабе.

186 пациентов за минувшие сутки выписаны с выздоровлением. Впервые за несколько дней в регионе не зафиксировано новых смертельных исходов среди пациентов с коронавирусом.

В общей сложности за весь период пандемии в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 11 800 человек. 9867 пациентов с положительными тестами ПЦР выписаны с выздоровлением. Также выписаны 1974 пациента, у которых коронавирус был выявлен с помощью компьютерной томографии. Скончались 103 человека с подтверждённым заражением.