Москва, , 10:15 — REGNUM Щедрое финансирование транспортной программы Москвы оправдано логистическими и инфраструктурными проблемами российской столицы. Об этом 7 августа заявил директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин на телеканале «Россия 24».

«Без этой программы Москве просто грозила декомпозиция на транспортные изолированные куски. Грубо говоря, из из одного конца Москвы в другой поехать можно, но в командировку с ночлегом. Эта декомпозиция города, распад — Москва стояла перед такой угрозой и это не метафора, это просто арифметика», — заявил Блинкин.

Транспортная программа Москвы составляет 600 млрд рублей в год 24% бюджета города. Она распадается на два основных направления: с одной стороны, улично-дорожная сеть, мосты, эстакады, ремонт и содержание миллионов метров асфальта, и с другой — общественный транспорт, прежде всего метрополитен.

В ближайшие три года правительство Москвы планирует построить ещё 44 станций (более 10 км линий). Предполагается, что к 2025 году 90% москвичей получат метро в шаговой доступности. Интенсивно идут и дорожно-транспортные работы — в городе строится не менее 100 км дорожного полотна в год.