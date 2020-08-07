Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM В Петербурге за последние сутки, то есть в четверг, 6 августа, на коронавирус проверили 18 053 человек. Об этом сообщает 7 августа городской оперативный штаб. Это сопоставимо с данными суточной проверки, о которых отчитывались днем ранее.

Под медицинским наблюдением в Петербурге находится 1038 человек, из них пять содержатся в обсерваторе, 653 — на самоизоляции.

В справочную службу по теме коронавируса поступил 241 вызов. В экстренную службу по номеру 112 обратились 47 человек, причем 13 обращений пришлось перенаправить в скорую помоещь, а три — в полицию.

Напомним, что с 8 августа в Петербурге откроются парки аттракционов под открытым небом. Также с субботы снимается запрет на проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий на улице.

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