Сосновый Бор, Ленинградская область, , 10:22 — REGNUM В городе Сосновый Бор Ленинградской области из-за снижения числа зараженных коронавирусной инфекцией закрылось COVID-отделение городской больницы. Пациентов с COVID-19 теперь будут госпитализировать в «штатное» инфекционное отделение. Об этом 7 августа сообщается на официальной странице больницы в социальной сети.

Ввиду снижения числа обращений и госпитализаций с начала августа COVID-отделение, под которое ранее переоборудовали роддом, было закрыто на карантин. Пациентов с диагнозом COVID-19 перевели в инфекционное отделение горбольницы.

«С учётом уровня заболеваемости: тяжёлых пациентов нет, подтверждение — до пяти человек в сутки, но с возможным повтором пандемии — отделение будет законсервировано, скорее всего, до тех пор, пока инфекция остаётся неуправляемой (нет вакцины). При первой возможности роддом вернётся в это здание», — заявил врио начальника ЦМСЧ №38 Михаил Давиденко.

Период консервации будет определён, исходя из эпидемической обстановки. В августе дезинфекция и все санитарные мероприятия, с проведением лабораторных исследований, будут осуществлены Центром гигиены.

Город Сосновый Бор, в котором расположена Ленинградская АЭС, по решению властей Ленобласти находится в так называемой «желтой» зоне — то есть, в числе районов и населенных пунктов со средним уровнем распространения коронавирусной инфекции.

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