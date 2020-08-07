Бишкек, , 10:10 — REGNUM Лаборатории Киргизии выявили 39 162 случая заражения коронавирусом, в том числе 503 — за минувшие сутки. Об этом 7 августа заявила начальник управления общественного здравоохранения минздрава Айнура Акматова на брифинге.

По её словам, за сутки от коронавируса и внебольничной пневмонии вылечились 665 пациентов — общее число выздоровевших пациентов достигло 30 674, или 78% от числа всех заразившихся.

Акматова добавила, что число жертв коронавируса достигло 1451. За последние сутки скончались еще четыре человека. Среди медицинских работников выявлено 2928 случаев заражения коронавирусом, в том числе 17 — за минувшие сутки. Выздоровели 2025 медиков, или 69%.

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