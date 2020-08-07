Барнаул, , 10:08 — REGNUM Власти Алтайского края сегодня, 7 августа, объявили о создании официального телеграм-канала. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике — пресс-секретарь Губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев, его пополнением в ежедневном режиме будет будут заниматься сотрудники пресс-службы, публикуемая информация будет разнообразной.

«Канал решили создать потому, что это ещё одно доступное средство коммуникации», — пояснил Дмитрий Негреев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее верифицированный канал появился у оперативного штаба региона, который посредством Messenger ежедневно информирует о ситуации с распространением коронавирусной инфекции.