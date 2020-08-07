Кемерово, , 10:05 — REGNUM В Новокузнецке на текущей неделе в условиях ковидного госпиталя городской клинической больницы № 1 родились двое малышей. Их мамы проходят здесь лечение. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса.

«Когда сложилась ситуация, потребовавшая оказания акушерской и гинекологической помощи беременным женщинам, в срочном порядке была собрана бригада из врачей-акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов. Благодаря слаженным действиям наших сотрудников по медицинским показаниям пациенткам проведено кесарево сечение», — рассказала заместитель главного врача по лечебной части Юлия Ковалёва.

Сразу после рождения мальчика и девочку изолировали от матерей и переведены в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени Ю.Е. Малаховского. Как только матери закончат лечение, они будут вместе с детьми.

Отметим, что 10 июля в ковидном госпитале № 2 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 прошли первые роды. Мать и малыш уже выписаны домой.