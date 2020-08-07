Благовещенск, , 10:04 — REGNUM В Амурской области 9 и 10 августа прогнозируются сильные дожди, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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По данным Амурского ЦГМС в области пройдут ливни с грозами, с порывами ветра до 15−18 м/с.

Спасатели предупреждают о вероятности увеличения ДТП, возникновения аварий на объектах ТЭК и ЖКХ, повреждений и подмыва линий связи и электропередач. Населению региона напомнили о мерах безопасности в непогоду.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун HAGUPIT при прохождении над Корейским полуостровом ослаб, превратился в циклон и потерял силу. Удар стихии не нанёс урон Приморью — подтоплений населённых пунктов и разрушений нет.