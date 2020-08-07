Воронеж, , 10:04 — REGNUM Рост заболеваемости COVID-19 отмечается в Воронежской области с начала августа, об этом сказал на заседании оперштаба 6 августа руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев, сообщили в пресс-службе правительства региона.

С 3 августа количество выявленных случаев увеличилось с 85 до 96 случаев за сутки. Как отмечалось, усложняет эпидситуацию возвращение жителей региона с отдыха — с 20 июля зарегистрировано 12 случаев COVID — 19 именно среди «отпускников».

На 6 августа в регионе было зарегистрировано 11 705 лабораторно подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что составляет 502,82 на 100 тысяч населения.