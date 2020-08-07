Симферополь, , 10:01 — REGNUM 24 случая заражения коронавирусом подтверждено в Республике Крым за минувшие сутки, написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 6 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции. 8 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 8 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 — при скрининге здоровых лиц (в том числе, 1 из них — прибывший из другого субъекта РФ) и еще 1 случай завозной из Украины», — уточнил Аксёнов.

За весь период пандемии в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 1410 человек, 1002 выздоровели, 16 пациентов скончались.