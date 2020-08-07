Магас, , 10:00 — REGNUM В Северо-Кавказском главном следственном управлении СКР завершено расследование уголовного дела в отношении Тимура Орцханова. Его обвиняют в участии в бандформировании, главарем которой являлись террористы Доку Умаров и Али Тазиев, и совершении убийств сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих на территории Ингушетии и Северной Осетии.

Как установлено в ходе следствия, уроженец Ингушетии Орцаханов вступил добровольно в банду в 2006 году, став ее активным участником. В составе незаконного вооруженного формирования он в 2010—2012 годах принял участие в совершении нападений на силовиков и правоохранителей, в результате которых погибли шестеро сотрудников ГИБДД в Ингушетии и РСО-Алании и военнослужащих внутренних войск МВД России, еще шестеро получили ранения. Орцханов также совершил убийство сотрудника МЧС России по Республике Ингушетия.

С 2012 года он скрывался за границей, пока в 2019 году Германия не выдала его России. В настоящее время ему предъявляются обвинения по восьми статьям УК РФ, материалы дела переданы в суд.

Как отметили в СКР, в настоящее время восемь соучастников преступлений, в которых участвовал Орцханов, объявлены в федеральный и международный розыски, еще более 20 боевиков уже получили сроки за свои преступные деяния. Прекращено уголовное преследование в связи со смертью в отношении 12 боевиков.