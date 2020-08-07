Москва, , 10:04 — REGNUM За прошедшие сутки от COVID-19 в столице России вылечились ещё 1353 пациента и в результате этого их общее число превысило 187 тыс. Об этом 7 августа рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1353 пациента», — заявила она, уточнив, что число вылечившихся от нового заболевания в российской столице продолжает расти.

Также Ракова указала, что теперь общее число вылечившихся от COVID-19 в Москве достигло 187 576.

При этом заместитель мэра сообщила, что всем выписавшимся предлагается стать донорами плазмы крови для пациентов с COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 30 млн.