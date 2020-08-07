Санкт-Петербург, , 10:05 — REGNUM Верховный суд России встал на сторону Минкультуры и разрешил застроить часть территории Охтинского мыса в Петербурге, где обнаружили артефакты крепости Ниеншанц XVII века. Теперь компания «Газпром нефть» сможет возвести там офисное здание для своих сотрудников.

Градозащитники требовали признать незаконным приказ Минкультуры от 6 марта 2019 года, согласно которому объектом культурного наследия признаётся только часть Охтинского мыса. Иск в суд подали депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский и его помощник Павел Шапчиц.

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Напомним, «Газпром нефть» выкупила часть территории Охтинского мыса еще в 2006 году для строительства высотного «Охта-центра». Археологические раскопки же обнаружили на этом месте артефакты эпохи крепости Ниеншанц и более раннего периода до возникновения Петербурга — участки культурного слоя неолита и раннего металла V—II тысячелетий до н.э., грунтового могильника XVI—XVII веков. Градозащитники настаивали на создании музея на Охтинском мысу, но этого так и не было сделано. Одним из аргументов против строительства «Охта-центра» также стало нарушение восприятия «небесной линии» Петербурга как составной части объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. В итоге от проекта отказались, а небоскреб появился на окраине города в комплексе «Лахта центр».

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В начале 2020 года стало известно, что, пока ПАО «Газпром» заселяет небоскреб в Лахте, «Газпром нефть» решила построить себе офис «в европейском стиле» на Охте. «Хрустальный корабль» японского архитектурного бюро представили в марте. Это комплекс из двух зданий высотой 28 метров. Компания утверждает, что на четырех охраняемых государством зонах, расположенных на участке инвестора, строительство вестись не будет. Их площадь составляет не более 0,8 га, или чуть более 15% от общей площади проекта

Сам приказ Минкультуры, по которому только малая часть Охтинского мыса подлежит охране, не был опубликован и является «засекреченным», по словам Бориса Вишневского. Позицию министерства поддержал и петербургский комитет по охране памятников (КГИОП), к которому у градозащитников за годы накопилось множество претензий.

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Они собираются обжаловать решение Верховного суда в Апелляционной коллегии. Кроме того, в Куйбышевском районном суде Петербурга сейчас рассматривается еще одно дело по схожей теме — о признании незаконным распоряжения КГИОП о частичном взятии под охрану археологического наследия Охтинского мыса.

Примечательно, что при переезде судей Верховного суда в Петербург жильё для них собираются построить как раз напротив Охтинского мыса.

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