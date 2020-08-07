Кемерово, , 09:58 — REGNUM Правительство Кемеровской области не исключает возобновления жёстких карантинных мер и в других территориях региона — там, где будет сохраняться безответственное отношение населения к масочному режиму, и как следствие — рост заражений. Об этом было сказано на межведомственной пресс-конференции.

Напомним, с ранее дополнительные меры безопасности были возобновлены в пяти территориях юга Кузбасса.

Также отмечается, что если динамика развития заражения сохранится, то говорить о полноценной организации процесса в школах и вузах с 1 сентября будет нельзя.

«Ситуация с коронавирусом ухудшается во всём мире, говорить о победе над смертельно опасной болезнью — рано, — отметил министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин. — Сегодня от сознательности каждого зависит, как скоро жизнь в регионе снова станет эпидемически безопасной. Важно разорвать цепочку контактов, не стать переносчиком вируса, не заболеть самому. Анализ случаев заражения в Кузбассе показал, что почти половина заболевших получили вирус, потому что не носили средства защиты. Надо помнить, что несложные меры защиты спасут жизнь, вашу и тех, кто рядом».