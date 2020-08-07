Петрозаводск, , 10:11 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки от COVID-19 скончался двадцатый пациент из числа тех, у кого была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом 7 августа сообщил глава региона Артур Парфенчиков. Также выявлено 29 новых случаев инфицирования.

По словам Парфенчикова, в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн умерла жительница Пряжи, 1955 года рождения.

«Течение болезни у нее было осложнено сопутствующими заболеваниями. Это 20-й случай в республике, когда причиной смерти пациента стал именно COVID-19», — отметил глава региона.

За минувшие сутки скончался еще один житель республики, у которого был диагностирован коронавирус, однако в этом случае причиной смерти стало другое соматическое заболевание. На сегодня в Карелии насчитывается 14 таких летальных случаев.

За сутки 16 новых случаев коронавирусной инфекции выявлены в Петрозаводске, по одному в Кеми и в селе Челмужи Медвежьегорского района. Четыре в поселке Лоухи, пять в Прионежье, по одному в поселках Пай и Чална-1. Еще два заболевших выявлены в Пряжинском районе.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 2536 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции, из них 29 — за сутки, в том числе пять детей. При этом 1734 человека уже выписаны, из них 34 за сутки.

Всего проведено 121 498 исследований из которых 1113 — за последние сутки. 884 человека находятся на карантине, за сутки их количество увеличилось на 40 человек, еще два человека находятся в местах обсервации.

В Карелии также с 1 апреля выявлено 1056 пациентов, заболевших внебольничной пневмонией, из которых девять — за последние сутки. 69 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Летальных исходов от внебольничной пневмонии за минувшие сутки не зарегистрировано.

Артур Парфенчиков также сообщил, что работающие пенсионеры старше 65 лет, которые соблюдают самоизоляцию, могут вновь оформить электронные больничные на период с 10 по 23 августа. «Соответствующее распоряжение подписал накануне», — отметил он.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии объявили о новых послаблениях коронавирусного режима