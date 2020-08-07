Вашингтон, , 09:56 — REGNUM В сети появился первый трейлер научно-фантастического экшена Aeon Must Die! Его опубликовали 6 августа на YouTube-канале издательства Focus Home Interactive.

В Aeon Must Die! игроки будут управлять могущественным императором галактической армады, который пытается отомстить своим обидчикам. Релиз игры ожидается в 2021 году на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Вскоре после выхода трейлера Aeon Must Die! стало известно, что вся творческая команда проекта покинула студию летом 2020 года. Причиной этому стали систематические переработки, отказ начальства выплачивать сверхурочные, а также сексуальные домогательства.

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