Пхеньян, , 09:56 — REGNUM Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил с инспекцией пострадавший от наводнения район в провинции Хванхэ-Пукто на юго-западе страны. Об этом 7 августа сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Руководитель Северной Кореи поручил привлечь к ликвидации последствий ЧП военнослужащих Корейской народной армии, а также обеспечить пострадавших предметами первой необходимости и решить вопрос с их временным расселением.

Напомним, причиной наводнения стал прорыв местной плотины, который произошёл накануне, 6 августа. В результате оказались частично разрушены почти 180 домов и частично подтоплены более 700 жилых строений.