Нур-Султан, , 09:55 — REGNUM Группа российских специалистов прибыла в военные клинические госпитали Нур-Султана и Алма-Аты, сообщили в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

В Казахстан прибыли военные специалисты: анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и терапевты. Они поделятся опытом в борьбе с распространением инфекции.

Российские медики изучат протоколы лечения пациентов, проведут семинары и консультации военных врачей и поделятся опытом в сфере лечения инфекционных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения России ранее направило в Казахстан около 100 российских врачей, которые помогали в борьбе с коронавирусом в разных регионах республики.

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