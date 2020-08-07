Париж, , 10:00 — REGNUM Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», направляющегося в Средиземное море, провёл в Бискайском заливе учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. Об этом пресс-служба Северного флота 6 августа сообщает на сайте Минобороны РФ.

На первом этапе учений боевые расчёты гидроакустической группы провели поиск, обнаружение и классификацию цели, отработали поддержание контакта с обнаруженной и пытающейся уйти от преследования подводной лодкой условного противника. На втором этапе «субмарина» была успешно поражена реактивными глубинными бомбами из установок РБУ-6000. Помимо этого, экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработал приёмы противолодочного маневрирования и уклонения от торпедной атаки подлодки противника.

Также на корабле была проведена тренировка расчёта «главный командный пункт — боевой информационный центр — штурман» по навигационному обеспечению безопасного прохода пролива Гибралтар.

В ближайшие дни «Вице-адмирал Кулаков» войдёт в Средиземное море, где будет выполнять основные задачи похода по обеспечению военно-морского присутствия России в регионе и демонстрации Андреевского флага. Североморцы планируют посетить несколько средиземноморских портов и провести ряд учений.

БПК «Вице-адмирал Кулаков», который на Северном флоте является одним из самых «ходовых» кораблей, с начала похода прошёл около 11 тысяч морских миль.

Как сообщало ИА REGNUM, большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» после прохождения Ла-Манша приступил к выполнению задач в Бискайском заливе. Экипаж корабля проведёт в заливе ряд учений, а также выполнят поиск подводных лодок других государств.

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