Кемерово, , 09:51 — REGNUM Министр здравоохранения Кемеровской области Михаил Малин, недавно переболевший COVID-19, развеял миф о безопасности заболевания для молодых людей и детей. Он подчеркнул, что болезнь может протекать тяжело даже у не имеющих сопутствующих заболеваний.

«Могу сказать, что это очень тяжёлая болезнь. Все те, нигилисты, которые отрицают наличие коронавируса, считают, что это грипп, который можно легко перенести — заблуждаются. Болезнь может протекать в лёгкой и бессимптомной форме, я это знаю не только из статистики, болели и мои знакомые, и коллеги. Но есть средняя и тяжёлая форма заболевания, — подчеркнул Малин. — Мой конкретный случай для меня и моих врачей был очень тяжёлым. Я лично первый раз в жизни перенёс такие страдания. И не хотел бы, чтобы этот достаточно тяжёлый опыт приобрёл кто-то ещё. Я горжусь своими коллегами, посмотрев работу одного из ковидных госпиталей изнутри».

Отметим, что под аппаратами ИВЛ сейчас находятся 28 пациентов, 251 — на кислородной поддержке.