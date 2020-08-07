Лос-Анджелес, США, , 09:48 — REGNUM Сиквел популярного платформера Spelunky выйдет на PC и PS4 уже 15 сентября 2020 года. Об этом 6 августа сообщалось в ролике на YouTube-канале PlayStation.

Создатель проекта Дерек Ю рассказал, что геймеров ожидает множество интересных нововведений. Одним из них станет возможность играть в Spelunky 2 по сети в компании друзей.

Напомним, в Spelunky игроки управляют искателем приключений, которому нужно искать сокровища в опасных пещерах. Одной из главных особенностей проекта является случайная генерация уровней при каждом новом прохождении.

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