Москва, , 09:44 — REGNUM Российским туристам с 5 августа разрешен въезд в Кению. Для въезда в страну нужно оформить визу или электронную, или по прилёте в страну, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Кроме визы туристам из России потребуется официальная справка из медицинской лаборатории об отрицательном тесте на коронавирус. Также туристы должны иметь не менее $500 средства для покрытия своего пребывания.

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По прилете в Найроби всем пассажирам измерят температуру, и если нет симптомов коронавируса, то они смогут проследовать далее. В АТОР отметили, что Кения готова принимать российских туристов без карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане 11 стран получили разрешение пересечь границу в четырех аэропортах Кении.

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