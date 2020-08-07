Нью-Дели, , 09:46 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Индии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло более чем на 62 тыс. и превысило 2 млн. Об этом 7 августа сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным министерства, за последние сутки в стране выявили 62 538 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 027 074.

Также сообщается, что за это же время в Индии 886 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 41 585.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 378 105 человек вылечились от нового заболевания, 49 769 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число умерших от COVID-19 и связанных с ним последствий в мире на сегодняшний день превысило 700 тысяч.