Хельсинки, , 09:42 — REGNUM В новом дополнении для Control появится главный герой из серии игр Alan Wake. Об этом сообщалось 6 августа в ролике на YouTube-канале PlayStation.

В дополнении AWE Джесси предстоит расследовать серию загадочных событий и познакомиться с Аланом Уэйком. Вероятно, разработчики проекта расскажут, как именно связаны миры Control и Alan Wake.

Релиз дополнения AWE состоится 27 августа 2020 года. Оно будет доступно на PC, PS4 и Xbox One.

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