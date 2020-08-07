Кемерово, , 09:41 — REGNUM За июль кузбассовцев заболело больше, чем за весь период с начала эпидемии. Об этом сообщило министерство здравоохранения Кемеровской области.

«На сегодняшний день в Кузбассе организованно 2,5 тыс."ковидных» коек, почти 70% из них уже заняты. Ежедневно в каждый ковидарий региона в среднем госпитализируют по 20−40 пациентов. Если у нас начнётся госпитализация свыше 100 человек ежедневно, то мы можем не справиться. Это подтверждено в том числе и штатной численностью специалистов. Койки ещё можно развернуть, но кто будет работать? — рассказал министр здравоохранения области Михаил Малин. — Ведь параллельно здравоохранение региона должно оказывать экстренную помощь пациентам, женщинам нужно рожать в роддомах, нужна медицинская помощь детям. И ещё у нас плюсом должны быть бригады, которые по 14 дней работают в «красной зоне», а потом — 14 дней в карантине. Кадровый состав медицины Кузбасса — не безграничен. Поэтому правительство Кузбасса и ужесточает карантинные меры, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля».

Напомним, с 5 августа дополнительные меры безопасности возобновлены в пяти территориях юга Кузбасса.

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