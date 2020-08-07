Тбилиси, , 09:38 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили семь случаев заражения коронавирусом. Информация об этом 7 августа была размещена на сайте Stopcov.ge.

Всего на текущую дату в стране зафиксировано 1213 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Семь пациентов, болевших COVID-19, были выписаны в течение суток из медучреждений. Теперь их 994, или 82% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 17 пациентов. В карантине размещены 6680 человек, в стационаре — 333.

Стоит отметить, ранее глава министерства финансов Грузии Иване Мачавариани сообщил, что из-за мер, введенных для защиты населения от коронавируса, в стране в течение 2020 года «туризм не сможет восстановиться не то что полностью, а и в частичном масштабе». Из-за этого, как сказал глава минфина, до конца года полностью не сможет восстановиться и экономика страны.

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