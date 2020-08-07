Тамбов, , 09:35 — REGNUM 27 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тамбовской области, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 7 августа.

«27 новых случаев сегодня: 9 мужчин, 16 женщин, 2 ребёнка (мальчик 7 лет, мальчик 16 лет). Возраст взрослых заболевших от 31 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 27 контактных с заболевшими», — говорится в сообщении.

Всего за период пандемии в Тамбовской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 6184 человек, 5317 из них выздоровели. 36 пациентов с подтверждённым заражением спасти не удалось. В больнице остаются 244 пациента.