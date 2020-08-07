Копенгаген, , 09:35 — REGNUM Всю трилогию игр Hitman можно будет пройти в шлеме виртуальной реальности. Об этом разработчики серии сообщили 6 августа на презентации State of Play.

Новая функция станет доступна после релиза игры Hitman 3 — в январе 2021 года. Разработчики также представили новый геймплейный трейлер проекта, в котором показан фрагмент из VR-прохождения.

Напомним, Hitman 3 станет финальной игрой в трилогии Hitman от датской студии IO Interactive. Она будет доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X.

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